MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan beğeni toplayan pozlar! Bebeklerinin adını da açıkladılar

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan beğeni toplayan pozlar! Bebeklerinin adını da açıkladılar

13.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl haziran ayında ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor. Karnı burnunda poz veren Çeşmioğlu, eşiyle birlikte bebeklerinin ismini duyurdu.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan beğeni toplayan pozlar! Bebeklerinin adını da açıkladılar

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl evlendi. Mutluluğa "Evet" diyen çift anne baba olmak için gün sayıyor.

Ece Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı. İkili, bebeklerinin ismini de açıkladı. Kız bebek bekleyen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

1

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Başak Dizer, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Ferit Kaya, Aslıhan Malbora ve Hande Soral gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali dikkat çekti! Annelik heyecanıSon hali dikkat çekti! Annelik heyecanı
Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu... Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...
'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Çok sert ifadeler! "Ayık olduğunuzda..."

Çok sert ifadeler! "Ayık olduğunuzda..."

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.