Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan beğeni toplayan pozlar! Bebeklerinin adını da açıkladılar

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl evlendi. Mutluluğa "Evet" diyen çift anne baba olmak için gün sayıyor.

Ece Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı. İkili, bebeklerinin ismini de açıkladı. Kız bebek bekleyen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Başak Dizer, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Ferit Kaya, Aslıhan Malbora ve Hande Soral gibi ünlü isimler de yorum yaptı.





