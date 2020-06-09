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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı. TV 100’de yer alan habere göre: corona virüsü salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı.

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Ölmez, Belçika’da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.

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