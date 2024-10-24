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Taner Tolga Tarlacı 18 yıl hapis yatacaktı! Yasin Obuz açıkladı: Bizim salakla konuştum...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.10.2024 07:36
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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Tarlacı'nın arkadaşı Yasin Obuz son durumu açıkladı.

Taner Tolga Tarlacı 18 yıl hapis yatacaktı! Yasin Obuz açıkladı: Bizim salakla konuştum...

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti.

Cenk Hoca adlı fenomen, Taner Tolga Tarlacı hakkında Rum bir kadının iftirası yüzünden ceza aldığını söylemişti. Cenk Hoca, yayınladığı videoda "Kız bir gün 100 Euro para istedi kendinden. 20 Euro verdi, tartıştılar. Sonra 'Ben gidiyorum polise, tecavüz ettiğini söyleyeceğim" demiş. Gitti ama mahkemede tecavüze dair bulgu yoktu. DNA'da bir şey çıkmadı. Diğer olayları da kattıkları için 18 yıl ceza verdiler" demişti.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"

Darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın 18 yıl hapis yatacağı iddiası vardı. Eski yarışmacı "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım" demişti.
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Tarlacı'nın yakın arkadaşı olan Yasin Obuz Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu.

Obuz, paylaşımına "Bizim salakla az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz
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