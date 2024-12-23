Tanıtımda giydiği kürk olay olmuştu! O yarışmacı dalga geçti Survivor Ayşe'nin cevabı ağır oldu!

Merakla beklenen Survivor 2025'in kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel'in tanıtımda kürk giymesi gündem olmuştu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Ayşe Yüksel'in kıyafet tercihiyle dalga geçmişti.

SURVİVOR YARIŞMACISI DALGA GEÇTİ CEVAP GECİKMEDİ!

Yüksel'in kıyafetinin gündem olmasının ardından Sema Aydemir de paylaştığı bir videoda beyaz kürk giyerek Yüksel'le dalga geçti. "Ben bunu Dominik'e götüreyim. Kürksüz yapamam ben" dedi.

Survivor Ayşe Yüksel de sosyal medya hesabından Sema Aydemir'ı cevapsız bırakmadı. "İnsanların üzerine çirkince kükreyip saldırmak yerine adada kürkümle olmayı tercih ederim evet" sözleriyle yanıtladı.