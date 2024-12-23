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Tanıtımda giydiği kürk olay olmuştu! O yarışmacı dalga geçti Survivor Ayşe'nin cevabı ağır oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 20:44
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2021 yılında ismini Survivor'la duyuran ve hafızalara kazınan Ayşe Yüksel 2025 sezonu için Dominik'e gidiyor. Kadroda yer alan Ayşe Yüksel'in tanıtımda kürk giymesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Başka bir Survivor yarışmacısı Ayşe'yle dalga geçince daha fazla dayanamadı.

Tanıtımda giydiği kürk olay olmuştu! O yarışmacı dalga geçti Survivor Ayşe'nin cevabı ağır oldu!

Merakla beklenen Survivor 2025'in kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel'in tanıtımda kürk giymesi gündem olmuştu.

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Sosyal medyada birçok kullanıcı Ayşe Yüksel'in kıyafet tercihiyle dalga geçmişti.

Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi... Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...

SURVİVOR YARIŞMACISI DALGA GEÇTİ CEVAP GECİKMEDİ!

Yüksel'in kıyafetinin gündem olmasının ardından Sema Aydemir de paylaştığı bir videoda beyaz kürk giyerek Yüksel'le dalga geçti. "Ben bunu Dominik'e götüreyim. Kürksüz yapamam ben" dedi.

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Survivor Ayşe Yüksel de sosyal medya hesabından Sema Aydemir'ı cevapsız bırakmadı. "İnsanların üzerine çirkince kükreyip saldırmak yerine adada kürkümle olmayı tercih ederim evet" sözleriyle yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
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