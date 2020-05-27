Tanju Çolak'tan olay sözler! "Fenerbahçe'nin içine etti"

Erol Bulut'un başarılı bir kariyere sahip olduğunu belirten Çolak, "Erol Bulut bence büyük takımdaki baskıyı kaldırabilecek tecrübeye sahip değil. Adam başarılı mı, başarılı. Malatyaspor ve Alanyaspor'da iyi işler yaptı. Bu bir gerçek ama basın baskısı, taraftar baskısı, yönetim baskısı, lider futbolcu baskısını nasıl kaldırabilecek, onu merak ediyorum. Bu konuda işi biraz zor. Uzun zamandır söylüyorum, yine söyleyeceğim. Fenerbahçe'de sorun teknik adam değil. Oradaki sorun futbolcu kalitesi eksikliğidir. Kadrodaki oyuncuların bu zamana kadar verdikleri ortada" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN İKNA EDEMEYECEĞİ FUTBOLCU YOK"

Tecrübeli futbol adamı, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takıma gelmesi için her futbolcuyu ikna edebileceğini söylerken, "Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması, Fenerbahçe için büyük avantajdır. Evet saha içinde kaybetmeyi sevmeyen, kabullenmeyen ve hırslı bir yapısı vardır ama esas büyük artısı şudur: Emre Belözoğlu'nun konuşup da takıma gelmeye ikna edemeyeceği hiçbir futbolcu yoktur. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Çünkü kariyeri muhteşem, yaptığı işler ve oynadığı takımlar ortada. Gelecek futbolcular da ona biraz güvenecek ve inanacak. Fenerbahçe'nin diğer rakiplerine bakıyorum; Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta sportif direktör olarak kim var, tanımıyorum. Ama Emre Türkiye ve Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giydi, 40 yaşına geldi fakat hala oynuyor. O yüzden Emre'ye çok büyük saygı duyulacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"COMOLLI, FENERBAHÇE'NİN İÇİNE ETTİ"

Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi sert bir şekilde eleştiren Tanju Çolak, "Emre Belözoğlu, Comolli'den çok daha büyük işler yapacak. Comolli geldi, Fenerbahçe'nin içine etti. Ali Koç onu çok dinledi, her dediğini yaptılar. O nedenle bu takımı Emre Belözoğlu'na teslim etmek zorundalar. Hiçbir şeye karışmasınlar, otursun ve hesabı da Emre'den sorsun. Emre de biliyor ki, bu takımın performansı kötü. Takımdaki futbolcular kötü, oyuncu kalitesi çok aşağıda. Şampiyonluk ve başarı isteniyorsa, bu kadrodan en az 10 futbolcu yollanmalı" şeklinde konuştu.