SPOR

Tanju Çolak'tan Orkan Çınar transferi açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi beklenen Orkan Çınar için Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak, açıklamalarda bulundu. Tanju Çolak, "Orkan listemizde her an her şey olabilir" dedi.

Tanju Çolak'tan Orkan Çınar transferi açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Orkan Çınar'a talip var. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Adana Demirspor'da, Orkan Çınar harekatı sürüyor.

Beşiktaş'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Sportif Direktör Tanju Çolak, "Orkan transfer listemizde var ve başkanlar görüştü. Her an her şey olabilir. Ama transfer işi hemen olmuyor" ifadelerini kullandı.

Orkan Çınar, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanmış, burada çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol atmayı başarmıştı.

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tanju colak Beşiktaş Orkan Çınar adana demirspor

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yazık olacak adanademir spora hiçbir başarı gösteremeden 3 ay sonra kovulur.
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