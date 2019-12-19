MAGAZİN

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

Uzakrota Travel Summit’te, ‘Turlar ve Aktiviteler - Seyahatin En iyi Bölümü’ oturumunda konuşmacı olarak yer alan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Türk turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri ve 2020 projelerini anlattı.

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

İSTANBUL, (DHA)- Uzakrota Travel Summit’te, ‘Turlar ve Aktiviteler - Seyahatin En iyi Bölümü’ oturumunda konuşmacı olarak yer alan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Türk turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri ve 2020 projelerini anlattı. Tonger, eğlence sektörüne yeni bir perspektif getirmeyi amaçladıklarını ve ‘eğlence perakendesi’ kavramını geliştirdiklerini söyledi.

Bidroom tarafından geçen yıl, dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen ve bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 100’den fazla stand katılımcısı ve 500’den fazla marka ile 4 bin 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen Uzakrota Travel Summit 2019’a Türkiye’nin ilk tema parkı İsfanbul da katıldı. Turlar ve Aktiviteler - Seyahatin En iyi Bölümü oturumunda konuşmacı olan Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Tema Park’ın kuruluş hikâyesine değindi.

“ÖNEMLİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ"

Tonger, “Türkiye’de bu büyüklükte başka örneği olmayan, bulunduğu bölgenin çehresini değiştiren çok önemli bir Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. İstanbul, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan, markalaşmış bir şehir. Biz de İsfanbul olarak, İstanbul şehrinde hem AVM hem de eğlence sektörüne yeni bir perspektif getirmeyi amaçladık. ‘Eğlence Perakendesi’ kavramını geliştirdik. Sloganımız ‘Eğlencenin Başkenti’ ile misafirlerimize hizmet verdiğimiz İsfanbul, tema park, alışveriş merkezi, otel ve açıkhava sahnesinden oluşan Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi konumunda bulunuyor” dedi.

“YIL SONUNA KADAR 500 BİN YABANCI TURİST AĞIRLAYACAĞIZ”

İsfanbul Tema Park ve İsfanbul Resort Projesi hakkında da bilgiler veren Tankut Tonger, “İsfanbul Tema Park olarak ulusal ve uluslararası turizme yön veren karar vericilerle ve turizmin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek özel eğlence paketleri hazırladık. Turistler daha ülkelerindeyken tatil programlarına girecek şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Turist daha gelmeden İsfanbul Tema Park biletinin cebinde olacağı bu çalışma ile Tema Parkımızda, yılsonuna kadar İstanbul’a gelen eğlence tutkunu 500 bin yabancı turisti ağırlayacağız. Ayrıca İsfanbul'un çok daha cazip bir çekim merkezi haline gelmesi için yeni yatırımlar yapıyoruz. Tema Park, alışveriş merkezi, Designer Outlet, otel, kongre ve etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda yapılacak yeniliklerle ile İsfanbul dev bir resort işletmesi haline gelecek” dedi ve yeni projelerini tanıttı.

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışmasıSivas'ta ulusal fotoğraf yarışması
‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Meyhanede dansöz oynattı!

Meyhanede dansöz oynattı!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

Ece Seçkin’den erken yeni yıl kutlaması

Ece Seçkin’den erken yeni yıl kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.