Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu üyelerin yeni taleplerini ilgili makamlara iletti.

Tanoğlu ekonomik tedbirlerle ilgili olarak ilgili makamlardan yeni taleplerde bulundu. Tanoğlu açıklamasında, “Piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla yayınlanan desteklere ilaveten yeni taleplerimizi ilgili makamlara sunmuş bulunmaktayız.” dedi. Tanoğlu devamında; “Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3.000’e yakın üyemizin Covıd-19 salgınından olumsuz olarak etkilenmemeleri adına yakın bir tarihte Nefes Kredisi projesiyle üyelerimize kredi imkanı sağlamak için çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber elimizdeki tüm imkanı üyelerimiz için seferber etmiş bulunmaktayız. Haziran ayı içerisinde üyelerimizin ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidat ve munzam aidatların 1. taksitleri Ekim ayına ertelenmiş bulunmaktadır. Üyelerimiz, Ekim ayında her iki taksiti beraber ödeyip, birinci taksitin ertelenmesinden dolayı her hangi bir gecikme zammıyla karşılaşmayacaklardır. Tüm tedbir ve desteklere ilaveten ek tedbirlere ihtiyacımız vardır. Bunlar;

Halk Bankası tarafından sadece esnaflara yönelik olarak uygulanan Esnaf Destek Paketi’nin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine de kullandırılmasını istiyoruz. Bu destekteki üst limitin aynı şartlarda 200.000,00 TL olmasını talep ediyoruz.

Ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçlarının mücbir sebep sayılarak sicile işlenmemesini talep ediyoruz.

Esnaf Kefalet Kooperatifinin esnaflara kullandırdığı 200.000,00 TL limitli yıllık 4,5 oranlı, 3 aylık veya 6 aylık ödemeli kredinin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için de üst limit 300.000,00 TL olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

Kullandırılacak olan kredilerde sicil notu, çek notu ve bireysel not uygulamasının mücbir sebep nedeniyle kaldırılmasını talep ediyoruz.

Verilecek kredilerde çalışan sayısının azaltılmaması şartı bulunmaktadır. Ancak piyasada kendi isteğiyle işten çıkan kişilerin de olması sebebiyle bu şartın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut durumda 100 işçi çalıştıran bir işveren, 1 işçinin işten ayrılması sebebiyle bu krediden mahrum kalacaktır.

Çek ödeme kredisiyle ilgili olarak, yıllık ciro tutarına göre 1 ile 10 milyon lira arasında çek ödeme destek kredisi verileceği yayınlandı. Ancak bankalar, kişinin mevcut kredi limitine göre ilave kredi artışının % 25’i kadar limitle kredi kullandırılacağını söylemektedirler. Dolayısıyla yayınlanan destekle uygulamadaki destek farklı olmaktadır. Yüzdelik dilimlerin kaldırılarak herkese cirosuna göre kredi kullandırılmasını talep ediyoruz.

Yayınlanan yeni kredilere ve desteklere rağmen bankalar kendilerine kredi ve desteklerle ilgili her hangi bir tebliğin gelmediğini belirtmektedirler. Ticari kredi kullanan üyelerimizin ödemelerinin ay sonunda olması nedeniyle krediler yayınlandıkları anda kullandırılmaya hazır olmadır.

Kredi Garanti Fonu destekli krediler, 6 ay ödemesiz 36 ay vadelidir. Bu kredilerin geri ödeme şartı kişiye bırakılmalıdır. İsteyen 6 ay ödemesiz 12 ay, isteyen 6 ay ödemesiz 24 ay isteyen ise 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilmelidir. Kişiye seçenek sunulmalıdır.

Taleplerimizin takipçisi olacağımızı belirterek, yaşanan bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlik içerisinde en yakın zamanda atlatacağımızı ümit ediyor, saygılar sunuyorum.” diye konuştu.