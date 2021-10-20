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Tansu Dayan Melisa Şenolsun'u tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı

20.10.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un kıyafetini ti'ye aldı.

Tansu Dayan Melisa Şenolsun'u tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali'nde giydiği cesur kıyafetiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Bu sezon Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olan Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği ve kendisinin de başrolünde yer aldığı Kimya filmi için Warsaw Film Festivali'ndeydi.

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Güzel oyuncu, cesur kıyafetle ilgi odağı olurken sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutulmuştu.

ÜNLÜ FENOMENDEN MELİSA TAKLİDİ

Müge Anlı videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa Melisa Şenolsun'u tiye aldı. Maskelerden Şenolsun'un kıyafetinin benzerini yapan Tansu Dayan, paylaşımına "Melisa Ne olsun Pandemi sonrası evde kalan maskeleri değerlendiriyorumdur" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
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