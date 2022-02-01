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  4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Şile'deki operasyona ilişkin açıklama:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Şile'deki operasyona ilişkin açıklama:

01.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapılan operasyonlarda müdürlüğümüz personeline yönelik bir gözaltı olmamıştır" - "Devam eden soruşturma kapsamında yapılan bu ilave gözaltılar, kurum dışı aracı ve benzeri kişilere uygulanmıştır"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet operasyonu" başlıklı haberlere ilişkin, "Operasyonlarda müdürlüğümüz personeline yönelik bir gözaltı olmamıştır. Devam eden soruşturma kapsamında yapılan bu ilave gözaltılar, kurum dışı aracı ve benzeri kişilere uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, bugün medyada "Şile Tapu Müdürlüğüne 2'nci dalga rüşvet operasyonu" olarak geçen haberlerin, operasyonun Tapu Müdürlüğüne yapıldığı algısı oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan operasyonlarda müdürlüğümüz personeline yönelik bir gözaltı olmamıştır. Devam eden soruşturma kapsamında yapılan bu ilave gözaltılar, kurum dışı aracı ve benzeri kişilere uygulanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda sahteciliğin önüne geçecek tüm çalışmaları yapmakta ve uygulamaktadır."

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