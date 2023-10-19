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Taraftar 'bu kadar da olmaz' dedi! Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in ceketine tepki yağdı

19.10.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Valentin Rosier'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarları oldukça kızdırdı. İşte detaylar...

Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray derbisi öncesinde Instagram'da 8 ve 0 yazan ceketli fotoğraf paylaşan Valentin Rosier, sosyal medyada gündeme oturdu.

CEKETİ OLAY OLDU

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Lugano maçının ardından süreçte tüm paylaşımlarını silen Valentin Rosier, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı. Fransız futbolcunun, üzerinde 8 ve 0 rakamlarının bulunduğu ceketle poz vermesi, Beşiktaş taraftarına 8-0'lık Liverpool hezimetini hatırlattı.

TARAFTARDA BÜYÜK TEPKİ

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Instagram hesabında başka bir gönderi bulunmayan Rosier'in paylaşımına taraftarlar tepki gösterdi. Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından çok eleştirilen Rosier, Instagram hesabından Beşiktaş ile ilgili gönderilerini silmişti.

2007'DE LİVERPOOL, BEŞİKTAŞ'A 8 GOL ATMIŞTI

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Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşım üzerinden Rosier'i eleştirdi. Beşiktaş, 6 Kasım 2007'de oynanan karşılaşmada Liverpool'a Crouch (2), Benayoun (3), Babel (2) ve Gerrard'ın golleriyle 8-0 mağlup olmuştu.

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