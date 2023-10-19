Taraftar 'bu kadar da olmaz' dedi! Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'in ceketine tepki yağdı

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray derbisi öncesinde Instagram'da 8 ve 0 yazan ceketli fotoğraf paylaşan Valentin Rosier, sosyal medyada gündeme oturdu.
Lugano maçının ardından süreçte tüm paylaşımlarını silen Valentin Rosier, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı. Fransız futbolcunun, üzerinde 8 ve 0 rakamlarının bulunduğu ceketle poz vermesi, Beşiktaş taraftarına 8-0'lık Liverpool hezimetini hatırlattı.
Instagram hesabında başka bir gönderi bulunmayan Rosier'in paylaşımına taraftarlar tepki gösterdi. Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından çok eleştirilen Rosier, Instagram hesabından Beşiktaş ile ilgili gönderilerini silmişti.
Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşım üzerinden Rosier'i eleştirdi. Beşiktaş, 6 Kasım 2007'de oynanan karşılaşmada Liverpool'a Crouch (2), Benayoun (3), Babel (2) ve Gerrard'ın golleriyle 8-0 mağlup olmuştu.