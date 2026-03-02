SPOR

Taraftar 'come to Galatasaray' dedi o beğeni attı! Bu hamlesi olay oldu

Ara transferde Galatasaray’ın gündemine gelen Ümit Akdağ, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğenerek dikkat çekti. Alanyaspor formasıyla bu sezon 26 maçta 1 gol, 3 asist üreten genç stoperin hamlesi, yaz dönemi öncesi transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Ümit Akdağ, sosyal medyada yaptığı bir hareketle yeniden gündeme geldi.

'COME TO GALATASARAY'

Taraftar come to Galatasaray dedi o beğeni attı! Bu hamlesi olay oldu 1

Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisine gelen "Come to Galatasaray" yorumunu beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcunun bu etkileşimi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yaratırken yaz transfer dönemi öncesi spekülasyonları da artırdı.

TRANSFER YENİDEN GÜNDEMDE

Taraftar come to Galatasaray dedi o beğeni attı! Bu hamlesi olay oldu 2

Geride kalan ara transfer döneminde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın radarına giren Ümit Akdağ’ın ismi, savunma hattı için alternatifler arasında değerlendirilmişti. Oyuncunun sosyal medyadaki bu hamlesi, transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Alanyaspor’da bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen genç stoper, 26 karşılaşmada forma giydi. Hücum katkısıyla da öne çıkan Ümit Akdağ, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Yaz aylarında Galatasaray cephesinden resmi bir adım gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

