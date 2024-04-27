Taraftar heyecanla bekliyordu! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için resmi ağızdan ilk açıklama

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdürürken, gündeme gelen isimlerden biri de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın olmuştu.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI...

Konuyla alakalı olarak Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusunda açıklama yapan Aybaba, Sergen Yalçın'ın da listelerinde olduğunu söyledi.

"DOĞAL ADAY"

Aybaba, "Sergen Yalçın var mı listenizde?" sorusunun ardından, "Var tabii ki. Doğal var, doğal aday yani." cevabını verdi.

Teknik direktör konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Samet Aybaba, "Şu anda konuşuyoruz, bakıyoruz ne olabilir diye. Kolay değil bu iş. Teknik direktörlük seçimi gerçekten çok zor." açıklamasında bulundu.





