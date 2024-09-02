Taraftar kendinden geçti 100 milyon Euroluk golcü Osimhen Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Türk futbol tarihinin en pahalısı olacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Napoli yönetimi ile arası bozulan ve kadro dışı bırakılan Osimhen, Avrupa'da transfer penceresinin kapanması nedeniyle çıkmaza girmişti.

25 yaşındaki yıldız forvet için Galatasaray, transfer için harekete geçti ve oyuncuyu 1 sezon kiralık olarak kadrosuna kattı.

Golcü oyuncu gece İstanbul'a gelecek. Osimhen, Türkiye'ye getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a katılacak.

Sarı - kırmızılılar, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul etti. Ayrıca oyuncuda satın alma opsiyonu bulunmuyor.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

Nijeryalı yıldız 100 milyon euroluk değeri ile dünyanın en değerli 4. santraforu bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, transferi tamamlamayı başardığında Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

NAPOLI'DE OSIMHEN

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Osimhen, 2022-23 sezonunda Serie A şampiyonu olarak tarih yazan Napoli kadrosunun önde gelen yıldızlarından biriydi.