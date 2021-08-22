SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Nice-Marsilya maçında taraftar sahaya indi, maç durdu!

Nice-Marsilya maçında taraftar sahaya indi, maç durdu!

22.08.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Nice - Marsilya maçında ev sahibi ekip taraftarları Payet'in şişeyi tekrar tribüne göndermesinin ardından sahaya indi.

Nice-Marsilya maçında taraftar sahaya indi, maç durdu!

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya ile Nice'in karşı karşıya geldiği maçta büyük olaylar çıktı.

Mücadelenin 74. dakikasında Marsilya'da Dimitri Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatmasının ardından Nice taraftarı sahaya indi ve büyük bir karmaşa yaşandı.

Güvenlik zaafiyetinin yaşandığı karşılaşmada iki takım oyuncuları ve teknik ekipler arasında kavga çıktı.

Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından takımlar soyunma odasına gitti ve hakemlerin vereceği karar beklenmeye başlandı.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de sahada olduğu karşılaşma durduğu sırada Nice'in Dolberg'in attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

221629663964

221629663970

221629663978


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atalanta son dakika golüyle kazandıAtalanta son dakika golüyle kazandı
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Doğan Alemdar tribünden takip ettiDoğan Alemdar tribünden takip etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Hakan şov yaptı! Inter farklı kazandı

Hakan şov yaptı! Inter farklı kazandı

Beşiktaş Antep'te 2 puan bıraktı

Beşiktaş Antep'te 2 puan bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.