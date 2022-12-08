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Taraftardan büyük tepki! Yunus Akgün'ün merak edilen serbest kalma bedeli belli oldu!

08.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılan Yunus Akgün imzayı atar atmaz çıktığı hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelmişti. Üst üste gelen sakatlıklara genç futbolcunun da eklenmesi camiada moralleri alt üst ederken, Akgün'ün kontratında yer alan serbest kalma maddesi de belli oldu. Yapılan anlaşma sonucunda belirlenen bedel, sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Taraftardan büyük tepki! Yunus Akgün'ün merak edilen serbest kalma bedeli belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, sarı - kırmızlılar iç transferde de boş durmadı. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, bu sezon başında Galatasaray'a büyük beklentilerle geri dönmüştü.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

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Yeni sezonda henüz beklenen performansı sergileyemeyen ancak büyük bir potansiyele sahip olan genç yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmıştı.

MENAJERİ AÇIKLADI

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Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamalarla oyuncunun serbest kalma bedelini duyurdu. İşte o sözler...

"ÇOK CİDDİ İKİ TEKLİF VARDI"

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"Sezon başı ABD ve Fransa'dan çok ciddi iki teklif vardı. Sürekli bir ilgi, alaka var. Ama bu kontrat görüşmelerinde özellikle Fransa'dan isteyen kulüplerin olduğu hep yazıldı."

"BİZE GELMEK İSTER Mİ?"

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"Şunu açıklıkla söyleyeyim. Avrupa'dan bir kulüp futbolcuyu almak istediğinde öncelikle bizimle bir temasa geçiyor, 'Bize gelmek ister mi?' diye... Yunus da Galatasaray'ın efsane 2000 jenerasyonun bir parçası. Avrupa'da bilinen bir futbolcu. Son iki senedeki Adana Demirspor performansıyla futbolun gündemine gelmiş bir isim değil ki"

"14 MİLYON EURO"

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"Yunus'un yeni sözleşmedeki serbest kalma bedeli 14 milyon euro."

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Öte yandan Ergezen'in açıklamaları sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, gelecek vadeden oyuncularının serbest kalma maddesini düşük buldu ve bu duruma tepki gösterdi.

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