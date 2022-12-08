Taraftardan büyük tepki! Yunus Akgün'ün merak edilen serbest kalma bedeli belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, sarı - kırmızlılar iç transferde de boş durmadı. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, bu sezon başında Galatasaray'a büyük beklentilerle geri dönmüştü.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

Yeni sezonda henüz beklenen performansı sergileyemeyen ancak büyük bir potansiyele sahip olan genç yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmıştı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamalarla oyuncunun serbest kalma bedelini duyurdu. İşte o sözler...

"ÇOK CİDDİ İKİ TEKLİF VARDI"

"Sezon başı ABD ve Fransa'dan çok ciddi iki teklif vardı. Sürekli bir ilgi, alaka var. Ama bu kontrat görüşmelerinde özellikle Fransa'dan isteyen kulüplerin olduğu hep yazıldı."

"BİZE GELMEK İSTER Mİ?"

"Şunu açıklıkla söyleyeyim. Avrupa'dan bir kulüp futbolcuyu almak istediğinde öncelikle bizimle bir temasa geçiyor, 'Bize gelmek ister mi?' diye... Yunus da Galatasaray'ın efsane 2000 jenerasyonun bir parçası. Avrupa'da bilinen bir futbolcu. Son iki senedeki Adana Demirspor performansıyla futbolun gündemine gelmiş bir isim değil ki"

"14 MİLYON EURO"

"Yunus'un yeni sözleşmedeki serbest kalma bedeli 14 milyon euro."

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Ergezen'in açıklamaları sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, gelecek vadeden oyuncularının serbest kalma maddesini düşük buldu ve bu duruma tepki gösterdi.

