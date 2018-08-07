Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Siyah beyazlı takım geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda sergilediği başarılı performansla göz kamaştırmıştı.

Dev turnuvada ikincilik sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper, teknik direktör Şenol Güneş’ten aldığı özel izni tamamlamasının ardından geçen hafta İstanbul’a dönmüştü. Menaceri Uğur Avadan’la birlikte soluğu Asbaşkan Umut Güner’in yanında alan Vida; Arsenal, West Ham United, Monaco, PSG, Lyon gibi takımların ilgisine rağmen Beşiktaş’ta kalmaya sıcak baktığını belirtmişti.

Tecrübeli futbolcu, bu görüşmede, “Beşiktaş’ta efsane olmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Planlar bozulmuştu

Vida’dan gelecek bonservis parasıyla; kaleci, sağ bek, 10 numara ve forvet transferlerini tamamlamayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar’da, bu gelişme sonrasında planlar bozulmuştu. Görüşmenin detaylarının basına yansımasının ardından Beşiktaş taraftarları atağa geçti. Tecrübeli oyuncunun Instagram sayfasını yorum yağmuruna tutan Siyah-Beyazlılar, ek olarak Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda, “30 milyon Euro’ya gidersen efsane olursun” ifadelerini kullanmaları dikkat çekti. (FANATİK)

