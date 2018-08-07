SPOR

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.08.2018 08:31 | Son Güncelleme

Vida’nın Asbaşkan Umut Güner’le yaptığı görüşmede, 'Beşiktaş’ta efsane olmak istiyorum' sözleri sonrasında taraftar harekete geçti. Sosyal medyada, '30 milyon Euro’ya git efsane olursun' yorumları yapılıyor.

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Siyah beyazlı takım geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda sergilediği başarılı performansla göz kamaştırmıştı.

Dev turnuvada ikincilik sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper, teknik direktör Şenol Güneş’ten aldığı özel izni tamamlamasının ardından geçen hafta İstanbul’a dönmüştü. Menaceri Uğur Avadan’la birlikte soluğu Asbaşkan Umut Güner’in yanında alan Vida; Arsenal, West Ham United, Monaco, PSG, Lyon gibi takımların ilgisine rağmen Beşiktaş’ta kalmaya sıcak baktığını belirtmişti.

Tecrübeli futbolcu, bu görüşmede, “Beşiktaş’ta efsane olmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Planlar bozulmuştu

Vida’dan gelecek bonservis parasıyla; kaleci, sağ bek, 10 numara ve forvet transferlerini tamamlamayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar’da, bu gelişme sonrasında planlar bozulmuştu. Görüşmenin detaylarının basına yansımasının ardından Beşiktaş taraftarları atağa geçti. Tecrübeli oyuncunun Instagram sayfasını yorum yağmuruna tutan Siyah-Beyazlılar, ek olarak Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda, “30 milyon Euro’ya gidersen efsane olursun” ifadelerini kullanmaları dikkat çekti. (FANATİK)

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Gary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebiGary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebi
Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleciBeşiktaş'a yeni İspanyol kaleci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vida Umut güner Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı

Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı

Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı

Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Gary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebi

Gary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebi

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

Beşiktaş Aras Özbiliz ile yolları ayırdı

Beşiktaş Aras Özbiliz ile yolları ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.