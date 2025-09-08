SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Taraftarı heyecanlandıran transfer! Boluspor Fenerbahçe alt yapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu kadrosuna kattı

Boluspor, umut vadeden 24 yaşındaki oyuncu Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Taraftarı heyecanlandıran transfer! Boluspor Fenerbahçe alt yapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1’inci Lige iyi bir başlangıç yapan Boluspor, Ligin 5’inci haftasında evinde ağırlayacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerle de takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Boluspor son olarak Fenerbahçe alt yapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu Burak Topçu ile 3 yılık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Boluspor Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamayla transfer kamu oyu ile paylaşılırken, ‘Kulübümüz Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır’ ifadesine yer verildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdıMKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattıSakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı!

Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı!

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

En-Nesyri attı galibiyet geldi! Ülkesi onu konuşuyor...

En-Nesyri attı galibiyet geldi! Ülkesi onu konuşuyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.