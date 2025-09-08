Taraftarı heyecanlandıran transfer! Boluspor Fenerbahçe alt yapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1’inci Lige iyi bir başlangıç yapan Boluspor, Ligin 5’inci haftasında evinde ağırlayacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerle de takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Boluspor son olarak Fenerbahçe alt yapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu Burak Topçu ile 3 yılık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Boluspor Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamayla transfer kamu oyu ile paylaşılırken, ‘Kulübümüz Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır’ ifadesine yer verildi.