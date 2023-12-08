Taraftarı korku sardı! Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi tedirgin eden açıklama... 1 saat stadyumda tutulacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için mücadeleyi kazanmak zorunda olan temsilcimiz tüm hesaplarını bu yönde yaparken, maçın oynanmasına kısa bir zaman kala Danimarka polisinin teyakkuza geçtiği öğrenildi.

CEZA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre mücadele yüksek riskli organizasyonlar kategorisine alınırken yapılan açıklamada; Parken Stadyumu'nun çevresinde geçici 'ceza bölgesi' oluşturulduğu belirtilirken, 'ceza bölgesi' olarak tanımlanan alanda belirlenen belli suç türlerinde cezaların ikiye katlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

GALATASARAY TARAFTARI İÇİN KARAR

Öte yandan temsilcimizi desteklemek üzere tribününde yer alacak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili de çarpıcı bir karara imza atıldığı öğrenildi. Deplasman tribününde yer alacak taraftarların maçın bitmesinin ardından 1 saat daha stadyumda tutulacağı belirtildi.

Kopenhag'da polis departmanının önde gelen müfettişlerinden Peter Dahl da alınan kararlara dair açıklamalarda bulundu. 'Ceza bölgesi' ve diğer uygulamaların, kavga ile kargaşa riski nedeniyle alındığını belirten Peter Dahl şu ifadeleri kullandı:

"Parken'de maç varken her zaman huzurlu bir akşam olmasını umuyoruz ancak aynı zamanda dürüst olmak gerekir ki bu iki kulüpten belirli taraftar grupları ile deneyimlerimiz olduğunu ve bu grupların rahatsızlık yaratma riskinin bulunduğunu da söylemeliyiz. Maç nedeniyle kavgalar yaşanabilir. Sıkılaştırılan ceza alanı uygulaması ve konuk takım taraftarlarının stadyumdan geç çıkarılması ile ortamı biraz olsun yumuşatabileceğimizi ve tüm barışçıl futbolseverlerin iyi bir akşam geçirmesini umuyoruz."





