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Taraftarı korku sardı! Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi tedirgin eden açıklama... 1 saat stadyumda tutulacaklar

08.12.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda tüm grubun kaderini belirleyecek maçta temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nun çevresinde polis ekipleri teyakkuza geçerken, Sarı-Kırmızılı taraftarları tedirgin eden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için mücadeleyi kazanmak zorunda olan temsilcimiz tüm hesaplarını bu yönde yaparken, maçın oynanmasına kısa bir zaman kala Danimarka polisinin teyakkuza geçtiği öğrenildi.

CEZA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

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Milliyet'in haberine göre mücadele yüksek riskli organizasyonlar kategorisine alınırken yapılan açıklamada; Parken Stadyumu'nun çevresinde geçici 'ceza bölgesi' oluşturulduğu belirtilirken, 'ceza bölgesi' olarak tanımlanan alanda belirlenen belli suç türlerinde cezaların ikiye katlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

GALATASARAY TARAFTARI İÇİN KARAR

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Öte yandan temsilcimizi desteklemek üzere tribününde yer alacak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili de çarpıcı bir karara imza atıldığı öğrenildi. Deplasman tribününde yer alacak taraftarların maçın bitmesinin ardından 1 saat daha stadyumda tutulacağı belirtildi.

Kopenhag'da polis departmanının önde gelen müfettişlerinden Peter Dahl da alınan kararlara dair açıklamalarda bulundu. 'Ceza bölgesi' ve diğer uygulamaların, kavga ile kargaşa riski nedeniyle alındığını belirten Peter Dahl şu ifadeleri kullandı:

"Parken'de maç varken her zaman huzurlu bir akşam olmasını umuyoruz ancak aynı zamanda dürüst olmak gerekir ki bu iki kulüpten belirli taraftar grupları ile deneyimlerimiz olduğunu ve bu grupların rahatsızlık yaratma riskinin bulunduğunu da söylemeliyiz. Maç nedeniyle kavgalar yaşanabilir. Sıkılaştırılan ceza alanı uygulaması ve konuk takım taraftarlarının stadyumdan geç çıkarılması ile ortamı biraz olsun yumuşatabileceğimizi ve tüm barışçıl futbolseverlerin iyi bir akşam geçirmesini umuyoruz."

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