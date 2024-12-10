Taraftarın sevgilisiydi! Yunan oyuncu Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor

Trabzonspor'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan ve Süper Lig macerasının ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas hakkında yeni bir söylenti gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAYLADI

Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

31 yaşındaki orta saha Bakasetas, Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.