SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Taraftarın sevgilisiydi! Yunan oyuncu Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor

Taraftarın sevgilisiydi! Yunan oyuncu Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 14:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesinin ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen golcü oyuncu Bakasetas'ın Türkiye'ye geri dönmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Taraftarın sevgilisiydi! Yunan oyuncu Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Panathinaikos
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan ve Süper Lig macerasının ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas hakkında yeni bir söylenti gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAYLADI

bakasetas_super_lige_donuyor_1733815799_3246

Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

9087a5fa6a094686867a28570f679146

31 yaşındaki orta saha Bakasetas, Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzon son dakika taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Acun Ilıcalı canlı yayında G.Saray'a demediğini bırakmadı! Barış Alper Yılmaz açıklaması

Acun Ilıcalı canlı yayında G.Saray'a demediğini bırakmadı! Barış Alper Yılmaz açıklaması

Sivasspor'da ayrılık! İstifayı kendisi sundu

Sivasspor'da ayrılık! İstifayı kendisi sundu

F.Bahçe olmadı, G.Saray'dan dev çalım! Talisca için görüştüler ve...

F.Bahçe olmadı, G.Saray'dan dev çalım! Talisca için görüştüler ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.