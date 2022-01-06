Taraftarın sinir uçlarıyla oynuyor! Beşiktaşlılardan o paylaşıma tepki yağdı

Beşiktaş'ın kadro dışı kalan yıldızı N'Sakala yine taraftarın sinir uçlarıyla oynayacak bir harekete imza attı. Süper Lig'de Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından rakip takım futbolcularının paylaşımlarını beğenen ve kadro dışı kalan Kongolu sol bek adeta uslanmıyor.

HAALAND'I PAYLAŞMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a kaybettiği maçın ardından da Haaland'ın fotoğrafını paylaşan ve bu hareketi büyük tepki çeken N'Sakala, siyah-beyazlıların Süper Kupa'yı kazanmasının ardından yaptığı paylaşımla da taraftarın hedefi haline geldi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

"Ne kadar kupa varsa aldık kardeeeshhh" notunu yazarak güldüğü bir fotoğrafı paylaşan Kongolu futbolcuyu taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Kadro dışı kaldıktan sonra mutlu ve halinden memnun tavırları nedeniyle tepki çeken 31 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa'daki başarıyı sahiplenmesine taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkan N'Sakala, 613 dakika sahada kalabildi.



