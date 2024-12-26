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Taraftarın tepkisi sonrası resti çekti! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku, ayrılık talebi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.12.2024 10:51
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Beşiktaş'ta son günlerde yaşanan kötü gidiş sonrası taraftar yönetime ve oyunculara tepki gösterirken yıldız isim Rafa Silva'dan beklenmedik bir talep geldi. İşte detaylar...

Taraftarın tepkisi sonrası resti çekti! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku, ayrılık talebi...
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son aylarda zorlu bir süreçten geçen ve ligde de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'a bir şok da yıldız isim Rafa Silva'dan geldi.

"KAFALAR RAHAT OLMALI"

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1-1 biten son Alanya maçında Arthur Masuaku oyuna girerken ve topu ayağına her aldığında ıslıklanırken maç sonrası taraftarlar tüm takımı protesto etti. Felix Uduokhai "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor" derken Alex Chamberlain de "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz" sözleriyle kulübün içinde bulunduğu durumdan etkilendiklerini canlı yayınla kamuoyu ile paylaştılar.

"AYRILABİLİRİM"

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Ligin tatile girmesiyle birlikte futbolculara izin verilirken Rafa Silva'nın menajerinden Beşiktaş yönetimini şoke eden bir teklif geldi. Siyah beyazlıların bu sezon 25 kezle en çok maça çıkan oyuncusu olan Portekizli yıldız, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ancak taraftarların takım arkadaşlarına gösterdiği tepkilere çok üzüldüğünü belirterek kendisi ile ilgili bir rahatsızlık olması durumunda ayrılabileceğini iletti.

Kulüpten ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı yanıtının verildiği öğrenildi.

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transfer Süper Lig son dakika beşiktaş
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