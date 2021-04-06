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Taraftarlar çıldırdı! Şehri ateşe verdi

06.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası Final karşılaşması öncesinde şehir karıştı, polis ve taraftarlar arasında büyük arbede yaşandı. Athletic Bilbao ve Real Sociedad arasında oynanan Bask derbisinde gülen taraf Real Sociedad olurken, maç öncesi taraftarlar polisle çatışmaya girdi.

Taraftarlar çıldırdı! Şehri ateşe verdi

İspanya'da oynanan Kral Kupası karşılaşmasında iki ezeli rakip Bask derbisinde karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın karşılaştığı final mücadelesini Real Sociedad 1-0'la kazanırken, maçtan önce polis ve taraftarlar arasında çatışma yaşandı. Athletic Bilbao takımının taraftarları ve polise zor anlar yaşattı.

ispanya taraftar sevilla

SEVİLLA ŞEHRİ ALEV ALDI

Maçın oynandığı Sevilla Olimpiyat Stadyumu çevresinde birçok dükkan ve şehir yağmalandı. İspanyol polisi, taraftarlara sert şekilde müdahale etmek zorunda kaldı. Maçı kaybeden Bilbao taraftarları, sonrasında da taşkınlığına devam etti.


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HAKEMLERİM BEŞİKTAŞI DOĞRAMALARINDAN SONRA BEŞİKTAŞ TARAFTARININ DA BÖYLE BİR PATLAMA YAŞAMASI AN MESELESİ. MEHAKE, TEFEFE, RESMEN ÜLKE FUTBOLUNU KATLEDİP, BEŞİKTAŞ ÜZERİNDEN OYUNLAR OYNAYIP DURUYORLAR. ÜLKE YÖNETİMİ, SPOR BAKANLIĞI VE SAVCILIK BU OLAYA EL ATIP BİR SORUŞTURMA BAŞLATIP ÜLKE SPORUNA ADALETİ GETİRMESİ , ŞİKEYİ ŞAİBEYİ ADAM KAYIRMAYI BİTİRMESİ LAZIM YOKSA BÖYLE BİR OLAY DA ÜLKEMİZDE ÇIKABİLİR ...!

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