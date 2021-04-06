Taraftarlar çıldırdı! Şehri ateşe verdi

İspanya'da oynanan Kral Kupası karşılaşmasında iki ezeli rakip Bask derbisinde karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın karşılaştığı final mücadelesini Real Sociedad 1-0'la kazanırken, maçtan önce polis ve taraftarlar arasında çatışma yaşandı. Athletic Bilbao takımının taraftarları ve polise zor anlar yaşattı.

SEVİLLA ŞEHRİ ALEV ALDI

Maçın oynandığı Sevilla Olimpiyat Stadyumu çevresinde birçok dükkan ve şehir yağmalandı. İspanyol polisi, taraftarlara sert şekilde müdahale etmek zorunda kaldı. Maçı kaybeden Bilbao taraftarları, sonrasında da taşkınlığına devam etti.



