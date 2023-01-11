Taraftarlar da şaşkın! Samet Akaydın'dan Fenerbahçe'ye transferine sıfır puan! 'İstemiyorsan gelme...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk etmiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu skorun ardından sarı - kırmızılıların 4 puan gerisine düşen ve ikinci sırada yer alan sarı - lacivertliler zirve yarışında yara alırken, camiada gözler transfere çevrilmişti.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe; Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezondan itibaren gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BAZI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu duyuru sonrasında Fenerbahçeli bazı taraftarlar yapılan takviyeye tepki göstermişti.

O ANKETE SIFIR PUAN VERDİ

Öte yandan Instagram'da yer alan bir Fenerbahçe taraftar sayfası, "Olası Samet Akaydın transferini 10 üzerinden değerlendirseniz?" şeklinde bir anket başlattı.

Milli futbolcu da bu ankete katıldı ve kendisini Fenerbahçe'ye transferine 0 puan verdi.

Samet Akaydın'ın bu hareketi sonrasında bazı taraftarlardan eleştiri geldi ve "İstemiyorsan gelme" şeklinde yorumlar yapıldı.



