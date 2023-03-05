Taraftarlar dönüşünü iple çekiyordu! Tedavisi tamamlandı ama... Teknik heyetten karar!

Süper Lig'deki liderliğini sürdüren Galatasaray'da, 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Fernando Musleranın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. 20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera'nın tedavisi tamamlandı.

TARAFTAR SABIRSIZLANIYORDU

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Muslera'yı kalede görmek için sabırsızlanırken, teknik heyet Uruguaylı 1 numarayı yüzde yüz hazır olmadan oynatmama kararı aldı. Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak.

DÖNÜŞ MİLLİ ARA SONRASI

Tarak kemiğine yük binmeden çalışmalarına devam eden Muslera, en fazla 2 maç kaçıracak. Deneyimli kaleci, mart ayı sonundaki milli aranın ardından eldivenlerini geri alacak ve ligdeki Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçlarına çıkacak.

12 SEZONDA 58 MAÇ KAÇIRDI!

2011-2012 sezonunda Galatasaray forması giymeye başlayan Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların 58 maçını kaçırdı. Toplamda 443 mücadelede görev alan Uruguaylı file bekçisi 476 gol yerken 154 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

