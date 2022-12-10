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Taraftarlar inanamadı! Başkan yalanlamıştı ama imza an meselesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş işi bitirmek üzere...

10.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri düğmeye bastı. Ligin ikinci yarısı için kadrolarını güçlendirip şampiyonluk yolunda kusursuz ilerlemek isteyen takımlar transfer için kolları sıvamış durumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok oyuncuyla görüştüğü öğrenilirken Samet Akaydın ve Caner Erkin transferlerinin bittiği iddia edildi.

Taraftarlar inanamadı! Başkan yalanlamıştı ama imza an meselesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş işi bitirmek üzere...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminde iddialı konuma gelmek için kolları sıvadı. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan Süper Lig devleri iki transferi noktaladı. Fatih Karagümrük'ten ayrılarak boş konumda bulunan Caner Erkin ile anlaşan siyah-beyazlıların yanında Fenerbahçe'de Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesti.

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Caner Erkin'in bonservisi olmaması Beşiktaş için büyük konfor alanı oluşturdu. Caner'in de tekrar siyah-beyazlı kulüpte oynamak için büyük fedakarlık yapmaya hazır olması nedeniyle maaş yükünden kurtulan Beşiktaş yönetimi Caner Erkin ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE, SAMET AKAYDIN İLE SÖZ KESTİ

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Adana Demirspor'un yıldız stoper Samet Akaydın Fenerbahçe yolunda... Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın ile ilgili çıkan iddiaları yalanlasa da Samet Akaydın'ın Fenerbahçe ile söz kestiği iddia edildi. Samet Akaydın'ın paylaştığı bu fotoğraf ise Fenerbahçe iddialarını doğruladı.


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