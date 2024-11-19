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Taraftarlar 'kıyamet alameti' dedi! San Marino UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazdı... Lihtenştayn'ı geriden gelerek 3-1 yendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 08:00
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UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında San Marino deplasmanda Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini geriden gelip 3-1 yenen ve C Ligi'ne yükselen San Marino'nun bu başarısı sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Taraftarlar 'kıyamet alameti' dedi! San Marino UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazdı... Lihtenştayn'ı geriden gelerek 3-1 yendi

UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı konuk etti. Mücadele San Marino'nun 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Lihtenştayn adına 40. dakikada Aron Sele atarken, San Marino'nun gollerini 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.

SAN MARİNO LİDER TAMAMLADI

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Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.

TARİHE GEÇTİLER

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Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak, İlk kez resmi bir maçta geri dönüş yaparak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.

'KIYAMET ALAMETİ'

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San Marino'nun bu başarısı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, bazı futbolseverler bu durumu 'kıyamet alameti' olarak nitelendirdi.

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