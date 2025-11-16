Taraftarlar sahaya girdi, maç tatil edildi

Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan mücadeledenin 60. dakikasında Keşan İdman Yurdu’nun 4-2’lik üstünlüğü sürerken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce bazı taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulundu.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem triyosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı.

Maçın akıbeti ve hükmen kararın ne olacağı, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.