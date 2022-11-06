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Taraftarlar şaştı kaldı! Galatasaray-Beşiktaş tribünlerindeki isim ortalığı karıştırdı... Kimin sevgilisi?

06.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürdü. 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ederken, mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Binlerce taraftarın stadyumdan takip ettiği dev mücadelede tribünde sürpriz bir isim de vardı. İşte detaylar...

Taraftarlar şaştı kaldı! Galatasaray-Beşiktaş tribünlerindeki isim ortalığı karıştırdı... Kimin sevgilisi?

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi ile sürdü. Herkesin sonucunu merakla beklediği mücadelede kazanan ev sahibi ekip Galatasaray olurken, mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stadyumda binlerce kişinin takip ettiği dev derbide, Galatasaray taraftarının son günlerde sevgili haline gelen bir isim de tribünlerdeki yerini almıştı.

O FOTOĞRAF OLAY OLMUŞTU!

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Geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf çok konuşulmuştu. 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrol oyuncusu Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Torreira ve aralarında Icardi'nin de yer aldığı arkadaş grubu ile birlikte olduğu karesini yayınlamıştı.

KİMİN SEVGİLİSİ?

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Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Taraftarlar Torreira'nın Icardi'nin mi sevgilisi tartışmaları yapmıştı.

DERBİYİ KAÇIRMADI!

NIONIO

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde de tribünlerdeki yerini alırken, fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

KNKN


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