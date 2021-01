Taraftarlardan fanatik müdüre ziyaret

Derebeyleri Taraftarlar Derneği, göreve geldiği günden beri futbol ve Yeni Malatyaspor’a olan ilgisini her ortamda söyleyen Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ı ziyaret ederek, derneğin dergi ve takvimini hediye ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, “Malatyaspor çocukluğumdan beri her zaman hayatımın önemli bir değeri olmuştur. Bu anlamda hiçbir zaman uzak kalmadım bu sevdamdan. Bugün Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nin yapmış olduğu ziyaret beni fazlasıyla mutlu etti. Taraftarımızın önemli bir genç nüfusu bünyesinde bulundurması ve bu gençleri faydalı aktivitelere yönlendirmesi hakikaten taktire şayan. Dernek başkanımıza ve yönetimine bu anlamda teşekkür ediyorum” dedi.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise Malatyaspor sevgisiyle tanıdıkları Battal Kanbay’ın her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, “Müdürümüz iyi bir Malatyasporlu. Bu duruşu bizleri memnun ediyor. Bugün yaptığımız ziyarette kendisine derneğimizin dergisi ve takvimini hediye ettik. Tekrardan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.