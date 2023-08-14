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Taraftarların atışması, meydan muharebesine dönmüştü! 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 105 tutuklama kararı...

14.08.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 105 şüphelinin tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

Yunanistan'da rakip taraftarlar arasında ölümle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma, 3 soruşturma hakimi ve 2 savcı tarafından sürdürülüyor. Daha önce gözaltına alınıp sorgulanan 105 taraftarın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" ve "suç örgütü üyeliği" de dahil olmak üzere 11 suçlama yöneltilen 102'si Hırvat, 3'ü Yunan vatandaşı taraftarlar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

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Yetkililer, çatışmanın yaşandığı AEK Stadyumu'nun civarında ve metro istasyonunda telefon sinyallerini inceleyerek olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

CEFERİN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kavganın ardından, 16 Ağustos'ta ziyaret edeceği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Yunanistan'dan yetkililer, ülkenin dört büyük kulübü AEK Atina, Olympiakos, PAOK ve Panathinaikos'un temsilcilerinin yanı sıra spor yetkililerinin de görüşmelere davet edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

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Rakip takımların taraftarları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan AEK taraftarı Kaçuris, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelendiğini duyurmuştu.

Zanlılar, 10 kişinin yaralanmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla 11 Ağustos'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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