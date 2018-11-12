Tarhana çorbası tarifi: Soğuk havaların ilacı lezzetli tarhana tarifi! (Bebekler için tarhana çorbası tarifi)

Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan tarhana çorbası Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara yayılan coğrafyada farklı şekillerde yapılmaktadır. Sevilen bir çorba olan tarhana çorbası özellikle soğuk havalarda sık sık yapılır. Biz de kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak bir tarhana çorbası tarifi ile kış ayları için zengin içerikli bir tarif de hazırladık. Ayrıca çocuklu aileler de bebekler için tarhana çorbası tarifimizden faydalanabilirler.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Yörelere göre değişiklik gösterse de tarhana çorbasının bir temel yapılış biçimi vardır. Klasik bir tarhana çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

3 yemek kaşığı tarhana

Göz kararı kadar nane

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı tavuk suyu

Göz kararı kadar pul biber

Göz kararı kadar kara biber

Tarhana çorbasının yapımı: 20 dakika da 6 kişiye kadar yetecek tarhana çorbasının yapımına tarhananın ıslatılması ile başlanıyor. Tarhanayı ıslayın ve o sırada 1 çay bardağı tavuk suyunu 1 yemek kaşığı ile kaynatın.