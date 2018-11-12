Tarhana çorbası tarifi: Soğuk havaların ilacı lezzetli tarhana tarifi! (Bebekler için tarhana çorbası tarifi)

Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan tarhana çorbası Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara yayılan coğrafyada farklı şekillerde yapılmaktadır. Sevilen bir çorba olan tarhana çorbası özellikle soğuk havalarda sık sık yapılır. Biz de kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak bir tarhana çorbası tarifi ile kış ayları için zengin içerikli bir tarif de hazırladık. Ayrıca çocuklu aileler de bebekler için tarhana çorbası tarifimizden faydalanabilirler.
Yörelere göre değişiklik gösterse de tarhana çorbasının bir temel yapılış biçimi vardır. Klasik bir tarhana çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
3 yemek kaşığı tarhana
Göz kararı kadar nane
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı tavuk suyu
Göz kararı kadar pul biber
Göz kararı kadar kara biber
Tarhana çorbasının yapımı: 20 dakika da 6 kişiye kadar yetecek tarhana çorbasının yapımına tarhananın ıslatılması ile başlanıyor. Tarhanayı ıslayın ve o sırada 1 çay bardağı tavuk suyunu 1 yemek kaşığı ile kaynatın.
Ardından tavuk suyuna ıslattığını tarhana ile birlikte soğuk su ekleyin ve kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Karıştırmazsanız tarhana topaklanabilir.
Kaynadıktan sonra çorbaya göz kararı yani damak tadınıza uygun olacak şekilde tuz, pul biber, karabiber ve naneyi ekleyin.
Katı gıdaya geçiş dönemindeki 8 ila 12 aylık bebeğiniz için besleyici bir tarhana çorbası yapabilirsiniz. Bebekler için tarhana çorbası tarifimizde kullanılan malzemeler şunlar:
2 yemek kaşığı tarhana
1/2 adet soğan
1 adet küçük boy patates
1 dal karnabahar
3 su bardağı su
1 çay kaşığı tereyağı
1 çay bardağı su (tarhanayı ıslatmak için)
Yapımı: Her zamanki gibi tarhana yapımına tarhananın ıslatılması ile başlıyoruz. 3 yemek kaşığı tarhanayı 1 çay bardağı su ile ıslatıp homojen bir karışım oluşturun.
Ardından ayrı bir tencerede 1 adet küçük patates, 1 dal karnabaharı ve yarım soğanı haşlayın. Sebzeler yumuşadığı anda tarhanayı da tencereye katın.
Tarhana tümüyle eriyene kadar pişirmeyi sürdürün ve eridikten sonra ocağın altını kapatmadan 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin ve sonra çorbayı ocaktan alın.
Çorbayı blendardan geçirerek sebzelerin küçülmesini sağlayın. Blenderla az pütürlü veya daha sıvı olacak şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Küçüğe afiyet olsun.
KIŞ AYLARINA ÖZEL TARHANA
Soğuk havalar ve hastalıkların sık sık bulaşması nedeniyle kışın özellikle vücudun en iyi durumda olmasını isteriz. İyi beslenme vücudun dayanıklılığı ve sağlığı için en önemli kriterlerden biridir. Kışın bünyenize iyi gelecek tarhana çorbasını çeşitli sebzelerle zenginleştirerek daha besleyici ve faydalı hale getirebilirsiniz. Kış için zengin bir tarhana tarifi için gerekli malzemeler şunlar:
Yarım su bardağı tarhana
1 adet kuru soğan
2 çorba kaşığı kıyma
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Yarım yemek kaşığı domates salçası
1 adet domates
2 adet sivri biber
Yarım çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
4 su bardağı sıcak su
1 su bardağı soğuk su
Yapımı: İlk olarak bir kapta yarım su bardağı tarhanayı ıslatın ve tarhana beklerken sebzeleri doğramaya başlayın.
1 adet orta boy soğanı mümkün olduğu kadar ince doğrayın. Bir tencerede 1 çorba kaşığı margarin eritin veya yarım çay bardağı sıvı yağı ısıtın ve soğanları atıp pembeleşinceye kadar pişirin.
2 adet sivri biberi de ince ince kıydıktan sonra 2 çorba kaşığı kıymayı da katıp karıştırarak kavurun. Sebzeler ve kıyma kavrulduktan sonra tencereye yarım çorba kaşığı salça koyup biraz da salça ile kavurun. Ardından 4 bardak sıcak su ekleyin.
Su kaynayınca önceden ıslatmış olduğunuz tarhanayı da yavaş yavaş suya katın. Bu sırada karışmaya devam edin ki tarhana topaklanmasın. 3 dakika kadar bu şekilde kaynatın.
Çorbayı servis ederken daha da lezzetli hale getirmek için tereyağlı sos da ekleyebilirsiniz. Bunun için kızgın bir tavada tereyağı eritin (Yanmamasına dikkat edin.). Tereyağı eriyince tavaya 1 tatlı kaşığı pulbiber ve çay kaşığı karabiber ekleyin ve acılı sosu kasedeki çorbalara paylaştırın.
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