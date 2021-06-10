Tarih kokan Erzurum'un asırlık yapıları millet bahçesiyle gün yüzüne çıkıyor

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'da, Üç Kümbetler ile tarihi yapıların yer aldığı alanda yapımı devam eden millet bahçesi, şehrin kültürel ve doğal değerlerini şehir halkı ve turistlerle buluşturacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde merkez Yakutiye ilçesinde yürütülen Üç Kümbetler Millet Bahçesi proje alanında, içinde yaklaşık bin yıllık Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Lala Paşa Camisi başta olmak üzere tarihi ve kültürel öneme sahip çeşme, hamam, konaklar gibi birçok geleneksel mimari örnek yer alıyor.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Erzurum Üç Kümbetler Millet Bahçesi Projesi ile yöre halkı ve kente gelen ziyaretçiler için doğal, tarihi ve kültürel manzaralar eşliğinde vazgeçilmez bir nefes alma mekanı sağlanması amaçlanıyor.

Yapımı devam eden çalışmalarda bir taraftan eski mahalle dokusu yaşatılmaya çalışılırken diğer taraftan da Erzurum Morgeveni, Karayazı Ters Lalesi ve Tortum Süseni başta olmak üzere leylak, gül, karanfil, nergis, lale ve sümbül gibi türlerle oluşturulan Türk bahçesi kurulacak.