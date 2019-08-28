Tarih 'MiniaSivas' ile görücüye çıkacak

MiniaSivas için çalışmalarını sürdüren Sivas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı Serdar Korkmaz, bazı eserlerin minyatürlerinin şimdiden bittiğini yakın bir zamanda tüm eserlerin tamamlanacağını belirtti.

Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan projeler belli oranlarda küçültülerek el oyması suretiyle hazırlandı.

Korkmaz, “Şu an Sivas’ın tarihi mabetlerini minyatürize ederek öğrencilerimize, Sivas halkına ve turistlere tanıtmayı amaçlıyoruz. 2018 yılında Rektörlüğümüzün bize vermiş olduğu bu görevle MiniSivas’ı projelendirdik. Öğrencilerimizle beraber bu projenin önce çizimlerini ve ölçekli olarak küçültmesini yaptık. Daha sonra malzeme seçimlerimize karar verdik. Aldığımız malzemeleri de işleyerek sanat haline getirdik. Bu süreçte 10 binden fazla malzeme elimizden geçti. Yüzlerce saatlik çalışma süreci sonunda ortaya bu eserler çıktı. Çok kısa bir süre sonra da eserlerimizi sergilemeye hazır hale geleceğiz” dedi.

Konuşmasının devamında Korkmaz, “Yapılan bu eserler Üniversite içerisinde oluşturulacak MiniSivas alanına yerleştirilecek. Bu alana küçük bir Sivas Meydanı havası verilecek. Gelen turistlerimiz de bu mekânı yakından tanıma şansı yakalayacaklar. Şu an 20 tane eserimizin yapılması planlandı. Çifte Minaremiz, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Valilik Binası ve Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi olmak üzere 6 tane eserimiz tamamlandı. Kongre Müzemizi 100’üncü yıl etkinliklerine yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.