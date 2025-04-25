Tarih yazmaya devam ediyorlar! 89'da gelen müthiş zafer... Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi'nde fırtına gibi esen Trabzonspor U19 takımı yarı final mücadelesinde Salzburg U19 karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz 89'da bulduğu golle 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.
Trabzonspor'a finali getiren golleri 73. dakikada Yiğit Kemal Turan ve 89. dakikada Boran Başkan kaydetti. Salzburg'un tek golü ise 85'te Mellberg'den geldi.
Trabzonspor'un finaldeki rakibi AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk takım olma başarını gösterdi.
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