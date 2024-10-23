Tarihi bile belli! Galatasaray taraftarının sevgilisi Sacha Boey valizini topladı, geri dönüyor

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı, gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan ve Galatasaray'dan 30 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olarak Türkiye'nin bonservis gelir rekorunu kıran Sacha Boey için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

Galatasaray'da 2022-2023 sezonunun başında rezerv takıma kadar gönderilen Sacha Boey, Leo Dubois'in beklenmedik sakatlığının ardından formayı kaptı ve bir daha kimseye vermemişti. Sarı-kırmızılı formayla olağanüstü performanslar sergileyen Fransız yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olarak Türkiye'nin bonservis gelir rekorunu kırmıştı.

12 MAÇTIR YOK

Bayern Münih'e transfer olmasının ardından sakatlıklarla boğuşan Sacha Boey ilk sezonunda lif yırtılması ve kas sakatlığı sebebiyle 14 maçta forma giyememişti. Fransız oyuncu bu seznun başında menisküsünden yaşadığı sakatlık yüzünden 12 maçtır kadroya giremiyor.

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Bayern Münih, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey'i Ocak ayında kiralık olarak gönderebilir. Alman devinin, Sacha Boey için gelecek kiralık tekliflerini değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

'GALATASARAY DEVREDE'

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Sacha Boey'i kiralamak için fırsat kolladığını ifade etti. Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katabileceğini aktardı.