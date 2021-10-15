Tarihi bilgisi en iyi olanları bile şaşırtacak bir hikâye! Günümüzün teknolojisi ‘Bluetooth’ ismini yüzyıllar öncesinden aldı

Gündelik hayat pratikleri içinde kablosuz kulaklığınızı bağlamak, dosyaları bir akıllı telefondan diğerine aktarmak, arabanızda müzik açmak veya klavye ile fareyi bilgisayarınıza bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanıyorsunuz. 1996'da dönemin teknoloji devleri Ericsson, Nokia ve Intel farklı cihazları birbirine bağlamak için standart bir radyo bağlantısı teknolojisi geliştirdi. Ancak isim konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştı.

TARİHE OLAN İLGİSİ İSMİ BELİRLEDİ

Bluetooth teknolojisinin büyük şirketlerinin mühendisleri isim önerilerini tartışmak için bir araya geldi. Tarihe ilgisi olan mühendislerden biri diğerine Vikinglerle ilgili okuyabileceği bir kitap önerdi. Bu kitap Danimarka Kralı 1. Harald'ın hikayesini anlatan "Longships" olarak biliniyor. Kral Harald’ın İskandinavya bölgesindeki devletleri birleştiren ilk İskandiv kralı olması teknoloji devlerinin ilgisini çekti ve günümüzün teknolojisinin adı bu kralın lakabıyla anılmaya başlandı.

Lakabı “Bluetooth (Mavidiş)” olan Danimarka ve Norveç kralı I.Harald, günümüz teknolojisi için ilham kaynağı oldu. Lakabının ortaya çıkış hikâyesi ise kralın çok fazla yaban mersini yemesinden dolayı dişlerinin mavi renkte olmasına kadar dayanıyor.



