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Tarihi Birkleyn Mağaraları etrafındaki çöpler temizlendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, "Yaşanılabilir bir Diyarbakır için el ele" sloganıyla Birkleyn Mağaraları ve Dibni Çayı etrafında temizlik yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarihi Birkleyn Mağaraları ve Dibni Çayı kenarında temizlik yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, her hafta sonu farkındalık oluşturmak için tarihi mekanlar ile piknik alanlarında çöp topluyor.

Bu kapsamda Lice ilçesindeki, Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın, egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları ile Dibni Çayı kenarında "15 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla "Yaşanılabilir bir Diyarbakır için el ele" sloganıyla temizlik yaptı.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Öcal, geçen hafta Hazro'da, bugün de Lice ilçesinde etkinlik yaptıklarını belirterek "Amacımız çevreye duyarlı nesil yetiştirmek. 10 sivil toplum kuruluşunun 90 üyesi ile geldik. Burada doğa çok kirli bir durumdaydı, temizlik yaptık." ifadelerini kullandı.

DTSO Turizm Platformu Sözcüsü Alaaddin Tan ise çevre bilincini üst seviyelere çıkarabilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Birkleyn'de bırakılan çöpleri topladıklarını belirten Tan, "Herkes çöpünü poşete koyup belirlenen yere atarsa zaten çöp toplamaya gerek kalmayacak. Hepimiz çevremize sahip çıkmalıyız." dedi.

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