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Tarihi camide hatimle teravih geleneğini tek yumurta ikizi imamlar sürdürüyor

17.04.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 749 yıllık Sadrettin Konevi Camisi'nde hatimle teravih namazı kıldırma geleneğini sürdüren tek yumurta ikizi hafız imamların benzerlikleri, cemaatin ilgisini çekiyor.

İkiz imamlardan hafız Bekir Sivrikaya, büyük İslam alimi ve mutasavvıf Sadrettin Konevi adına 1274 yılında inşa edilen merkez Meram ilçesindeki Sadrettin Konevi Camisi'nde 12 yıldır imam hatip olarak görev yapıyor.

Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzün okunduğu, hatimle teravih namazı geleneğinin sürdürüldüğü tarihi camiye tek yumurta ikizlerinden Mustafa Sivrikaya'nın da 2015'te görevlendirilmesiyle teravih namazlarını dönüşümlü kıldıran kardeşleri, cemaat kolay kolay ayırt edemiyor.

Teravih namazının ilk on rekatını ikizlerden biri, kalan on rekatını da diğeri kıldırıyor.

"TEK KİŞİNİN KILDIRDIĞINI SANIYORLAR"

Caminin imamı Bekir Sivrikaya, AA muhabirine, 12 yıldır görev yaptığı yerde kardeşiyle ramazanda birlikte teravih namazı kıldırdıklarını söyledi.

Kur'an hafızı olduğunu ifade eden Sivrikaya, "8 yıldır teravih kıldırıyoruz ama hala ikiz olduğumuzu bilmeyenler oluyor. Tek kişinin kıldırdığını sanıyorlar. Bu camide hatimle teravih namazı kılma geleneği var. Bu geleneği biz sürdürüyoruz. 'Hocalar iki taneymiş' diyenler oluyor. Buraya 'ikiz imamların hatimle teravih kıldırdığı cami' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sivrikaya da Dere Kur'an Kursu'nda görevli olduğunu söyledi.

Müftülük tarafından 2015'ten bu yana ramazanda Sadrettin Konevi Camisi'ne görevlendirildiğini anlatan Sivrikaya, "8 yıldır kardeşimle teravih namazını kıldırıyoruz. 10 rekatını ben, 10 rekatını da kardeşim kıldırıyor. Bekir hocanın sesi ince, değiştiğimizde 'Hocam ses niye kalınlaşıyor?' diyorlar. 'İlacımızı içiyoruz, sesimiz kalınlaşıyor.' diye cevap veriyoruz. Arkamızda namaz kıldıkları için aynı sarık ve cübbeden dolayı ikimizi bir sanıyorlar. İkimizi bir arada görme imkanı olanlar şaşırıyorlar." diye konuştu.

CEMAATİ ŞAŞIRTIYORLAR

"Bunlar iki taneymiş." diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen cami cemaatinden Mevlüt Alpdoğan da "Arada aksattığım olsa da buraya geliyordum. Teravihte imamın sesi değişiyordu. İkiz olduklarını bilmiyordum. Buraya hep geliyordum ama bugün, şimdi fark ettim." dedi.

Cemaatten Mehmet Doğan ise hocaları önceden ayırt etmekte zorlandığın ve sürekli isimlerini karıştırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Bekir hocayı siyah sakalından ayırt ediyoruz. Şöyle bir anımız var; oğlum Mustafa hocayla samimi ama Bekir hocayı bilmiyor. Bekir hocaya selam vermiş, o da geçmiş gitmiş. Yanındaki arkadaşına, 'Yahu hocayla samimiydik, bugün tanımadı.' demiş. İkisini bir arada görünce de şaşırmışlar. Böyle anılar var."

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Anahtar Kelimeler:
İmam ikiz sadrettin konevi

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