Tarihi çarşının 75 yıllık emektarı Himmet dede

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 75 yıldır giyim sektöründe çalışan 90 yaşındaki Himmet Benli, tarihi Kapalı Çarşı'daki dükkanında ekmeğini kazanmayı sürdürüyor.

Çocuk yaşta babasıyla toptan kumaş alıp sattıkları manifaturacı dükkanına gidip gelerek henüz 15 yaşındayken iş hayatına atılan Benli, şimdilerde oğluyla çalıştırdığı iş yerinde kot pantolon ve gömlek satıyor. Benli, sabahları oğlunun açtığı dükkanda hem işlere yardımcı oluyor hem de vakit geçiriyor. Pek çok yangın, yıkım geçiren tarihi çarşı ile esnafın, ürünün ve müşterinin zaman içinde geçirdiği değişime şahitlik eden Benli, bugünkü haline şükrediyor. 10 metrekarelik dükkanında kazandığı parayla çocuklarını bugünlere getiren Benli, ilerleyen yaşına rağmen toplu taşımayı kullanıyor, vakit namazları için camiye gidiyor.

En büyük mutluluğu torunlarının çocuklarını sevip vakit geçirmek olan Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaflığa babasının yanında lise yıllarında başladığını söyledi. Tarihi çarşının üstünün eskiden açık olduğunu anlatan Benli, "Kar, yağmur yağardı, ortalara kar dolardı, mallar ıslanırdı. Ayağımız karda kayar düşerdik. Çarşının üstü sonra kapatıldı. Kalorifer döşendi, şimdi rahatız." dedi.