Mısır Eski Eserler Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e gelen ikili, herkes gittikten sonra harekete geçti.

Çift, yasak olan tırmanış için gece yarısını seçti.

Fotoğrafçı Andreas Hvid, sevgilisinin tırmanışını anbean görüntüledi.

Zorlu tırmanış sona erdiğinde çift Büyük Piramit'in zirvesinde kutlama yaptı ancak bununla da kalmadılar.

Genç kadın fotoğrafçı sevgilisine üstsüz pozlar verdi.

Ve çift piramitlerin üstünde cinsel ilişkiye girdi.

Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid'in görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla, Mısır karıştı.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlığın eski çalışanlarından arkeolog Zahi Havas ise, görüntülerin bir photoshop hilesi olduğunu söylüyor.

Havas, "Yüzde yüz photoshop. Gece yarısı piramitlere girmenin bir yolu yok. Ayrıca Büyük Piramit'te taşlar yok. Görüntülerdeki taşlar çok küçük" dedi.

Mısır'da 2016 yılında bir Alman genç piramitlere tırmandığı için tutuklanmıştı.

Piramitler son dönemde bulunan Firavun mezarları ve ABD First Lady'si Melania Trump'ın ziyaretiyle gündeme gelmişti.