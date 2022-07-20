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Tarihi Hasanpaşa Hamamı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak

20.07.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 140 yıllık tarihi hamam, restorasyon çalışmalarının ardından sosyal tesis olarak turizmin hizmetine sunulacak - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: - "Burayı gençlerimizin özellikle gelip görmesini istiyoruz. Kültür, sanat ve sosyal amaçlı bir işlev yükleyip hizmete alacağız"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde restore edilen tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın, yenilenen yüzüyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.

İlçeye bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde yer alan ve 1882 yılında 2. Abdülhamit döneminde yapımı tamamlanan tarihi hamam, bir süre atıl vaziyette kaldı.

Ortahisar Belediyesince Trabzon Valiliğinden devralınan tarihi hamamın yeniden gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırladı.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı projenin, 8 Ekim 2021'de ihalesi gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi yapı, hamam kültürünün yaşatıldığı müze ve sanat galerileriyle turizmin hizmetine sunulacak.

- "İnşallah bu yıl sonuna doğru hizmete alacağız"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, "Hasanpaşa Hamamı"nın, eskiden askeri hamam olarak hizmet verdiğini, zamanla kaderine terk edildiğini belirtti.

Tarihi hamamı Trabzon Valiliğinden devraldıklarını anlatan Genç, "Göreve geldiğimizde sayın valimizle yaptığımız istişarede devralma talebimizi kendilerine ilettik ve devraldık. Valimizin de desteğiyle tamamen orijinaline uygun olarak restorasyonunu yapıyoruz." diye konuştu.

Hamamın içerisinde bir sürü orijinal unsur olduğunu vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Hakikaten kendini gün yüzüne çıkarmak isteyen bir eser halinde tamamlayıp inşallah insanların hizmetine sunacağız. Tarihimize, ceddimize saygının da hürmetin de bir anlamda gereğini yapmış olacağız. Yapımcı firmamız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu yıl sonuna doğru bitireceğiz ve hizmete alacağız."

Genç, çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Çevre düzenlemesi de bu eserin tarihi ağırlığına yakışır olsun istedik. Çünkü burayı gençlerimizin özellikle gelip görmesini istiyoruz. Kültür, sanat ve sosyal amaçlı bir işlev yükleyip hizmete alacağız." dedi.

- "Tamamen kültür ve sanata hizmet edecek"

Projenin mimarlarından Aylin Ergün Ünal da projeyi zamanında bitirip teslim etmeyi planladıklarını ifade ederek,​​​​​​​ "Projemiz eskisi gibi hamam niteliğinde devam etmeyecek. Sosyal tesis olarak, çok amaçlı salonlarımız, sergi salonları olarak nitelendirilen alanlar yer alacak. Dışarısında da oturma ve dinlenme alanlarımız olacak. Tamamen kültür ve sanata hizmet edecek." diye konuştu.

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