Tarihi kalede Nevruz coşkusu: Ateş yakıldı, halaylar çekildi

Kars'ta baharın gelişi ve doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar, ateşin etrafında toplanarak geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Tarihi Kars Kalesi önünde Nevruz ateşi yakılarak kutlamaların startı verildi. Vatandaşlar, davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek Nevruz coşkusunu yaşadı.

Nevruz'un simgelerinden yumurta tokuşturma geleneği de etkinlikte yaşatıldı. Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, önceden boyanan yumurtaları tokuşturarak hem eğlendi hem de bereket ve yeni başlangıçların simgesini paylaştı.

"ÖRS ÜZERİNDE DEMİR DÖVÜLDÜ"

Programda örs üzerine konulan demir, katılımcılar tarafından çekiçlerle dövülerek Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan demir dövme geleneği de yaşatıldı. Katılımcılar ayrıca kötü enerjilerden arınma ve yeni başlangıçlara adım atma anlamı taşıyan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Nevruz'un Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, "Nevruz doğanın yeniden canlanması, baharın gelişi ama bizim için farklı bir önemi var Nevruz'un Türklerin yeniden doğuşunun, yeniden tarih sahnesine çıkışını temsil eder ki, inşallah bu Nevruz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dünyası'nın bilge lideri sayın Dr. Devlet Bahçeli bey olmak üzere Türkiye yüzyılı için de bir ivme kazandırır ve Nevruz'un tüm Türk dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Nevruz'u kötü hava şartlarından dolayı gecikmeli kutladıklarını ifade eden Vali Ziya Polat, "Tüm gençlerimiz ile büyüklerimizle Nevruz'u kutladık, kutlamaya da devam edeceğiz. Öncelikle Türk alemine, memleketimize, Gazi Kars'ımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne tabii ki Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Coşku içerisinde kutladık" dedi.

"TARİHİ MEKANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER"

Kutlamaların gerçekleştirildiği tarihi Bedesten bölgesinde Nevruz'un ruhuna uygun renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Kars'ta hem geleneklerin yaşatıldığı hem de toplumsal birlikteliğin pekiştirildiği bir şölen havasında geçti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

