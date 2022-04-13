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Tarihi karşılaşma! Uzatmalara giden maçta tur Real Madrid'in!

13.04.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında İngiltere'de Chelsea'yi 3-1'le şoka uğratan Real Madrid, rövanşta rakibini Bernabeu'da ağırladı. Maçın normal skoru 3-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle tamamlanınca maç karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda sahneye Benzema çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid yarı finale yükseldi.

Tarihi karşılaşma! Uzatmalara giden maçta tur Real Madrid'in!
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Real Madrid, İngiltere'de Karim Benzema'nın hattrick yaptığı maçta 3-1 yendiği Chelsea'yi, İspanya'da ağırladı. Deplasman kuralı olmadığı için konuk ekibin turu geçmesi için rakibini en az 3, mücadeleyi uzatmaya götürmesi için rakibini en az iki farkla yenmesi gerekliydi. Müthiş bir karşılaşmaya sahne olan maç 3-2'lik Chelsea'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte Real Madrid gol averajıyla tur atladı.

DEPLASMANDA 1-0 ÖNE GEÇTİLER

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Dakikalar 15'i gösterdiğinde Chelsea, Mason Mount'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi orta bölgeden paslaşarak geldi. Timo Werner ceza sahasına giren Mason Mount'a pasını gönderdi. İngiliz futbolcu bu pasla ceza sahasına girdi ve uygun açıdan şutunu gönderip takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! SKOR 2-0

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Maçın ikinci yarısı adeta golle başladı. 51. dakikada Chelsea Rüdiger'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sağ köşeden Mason Mount tarafından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Alman futbolcu yükselip kafasıyla vurdu ve topu köşeden filelere gönderdi.

REAL MADRID ŞOKTA! WERNER ATTI 3-0 OLDU

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Real Madrid adeta şoka girdi! 75. dakikada Chelsea, Timo Werner ile durumu 3-0'a getirdi. Mateo Kovacic, savunma arkasına koşu yapan Timo Werner'e pasını gönderdi. Alman futbolcu, topu kontrol ettikten sonra Casemiro'yu çalımladı, Carvajal'i çalımladıktan sonra şutunu attı, kaleci Courtois'e çarpan top filelerle buluştu.

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ! REAL MADRID GERİ DÖNDÜ

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Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken 80. dakikada Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. Sol içten Modric arka direğe doğru ayağının dışıyla harika bir orta gönderdi. Rodrygo gelişine şutunu attı ve skoru 3-1 yaptı. Maç uzatmalara gitti.

REAL MADRID TURU GETİREN GOLÜ ATTI! SAHNE BENZEMA'NIN!

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Uzatma dakikaların ilk çeyreğinde dakikalar 96'yı gösterirken Real Madrid, Benzema'nın golüyle durumu 3-2 yaptı. Chelsea'nin çıkarken kaptırdığı topta Camavinga araya girerek topu kazanan isim oldu. Soldan koşu yapan Vinicius Junior'a pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası içindeki Benzema'ya al da at dercesine bir orta yaptı ve Fransız golcüye sadece kafasıyla vurmak kaldı. Bu skorla birlikte Real Madrid tarihe geçen maçta tur atladı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea
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