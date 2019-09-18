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Tarihi Kozluk Kalesi ziyaretçi girişlerine kapatıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 18.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan tarihi Kozluk Kalesi, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 6956 numaralı gerekçeli kararıyla ziyaretçilere kapatıldı.

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2017 yılında Kozluk Belediyesi ve Batman İl Kültür Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü çevre düzenlemesi projesi ile seyir meydanı, çevre aydınlatılması ve merdivenleri yapılan Kozluk Kalesi, ziyaretçilerin hizmetine açılmıştı. Kozluk Belediyesi, çevre düzenlemesi projesi ile birlikte cazibe kazanan ve ziyaretçi sayısında yoğun bir artış yaşanan kalede prefabrik bir işletme açılması için seyir alanını özel teşebbüslere kiraladı. Tarihi kalede kurulan işletmenin yasal olmadığını ve kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunan belediye, kalenin mevcut durumu ve önemli bir kısmı yıkılmış olan surlardan düşen taşların tehlike arz ettiği hususlarında, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne rapor gönderdi. Belediyenin raporları doğrultusunda Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü kararını verdi. Kozluk ilçesi, Kale Mahallesinde bulunan, tapunun 327 ada, 1 nolu parselinde bulunan, 1. grup tescilli yapı olan Kozluk Kalesinin fiili işgal ve çevre düzenlemesine ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda; 10 Şubat 2017 gün 4554 sayılı kararında tescilli taşınmazın ziyaretçi girişlerine kapatılmasına. Kalenin seyir alanında takılabilir sökülebilir prefabrik büfenin çevre düzenlemesi projesine aykırı olması nedeniyle kaldırılmasına. Kaldırılan büfe alanının eski haline getirilmesine karar verildi.

Kararın belediye başkanlığına bildirilmesinin ardından kale kapısına kilit vurularak tarihi kale ziyaretçi girişine kapatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman Kozluk Kalesi

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