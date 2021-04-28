YEMEK

İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
Advertisement
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Tarihi Kurt İni Mağarası’nda 6 ay fermente edilerek üretilen ‘Bayat Peynir’ yoğun ilgiyle karşılandı

Tarihi Kurt İni Mağarası’nda 6 ay fermente edilerek üretilen ‘Bayat Peynir’ yoğun ilgiyle karşılandı

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kurulan kadın kooperatifince tarihi Kurt İni Mağarası'nda 6 ay fermente edilerek elde edilen peynirler, yoğun talep görüyor.

Tarihi Kurt İni Mağarası’nda 6 ay fermente edilerek üretilen ‘Bayat Peynir’ yoğun ilgiyle karşılandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kurulan kadın kooperatifince üretildikten sonra tarihi Kurt İni Mağarası'nda dinlentirilen peynirlerin, kilogramı 150-170 liradan alıcı buluyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde ilçede kurulan Kadın Kültür Evinde 7 kadına, "peynir üretimi" kursu verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, kurulan kadın kooperatifi çatısı altında peynir üretimine başladı. İlçedeki tarihi Kurt İni Mağarası'nda 6 ay bekletilerek fermante edilen peynirler, lezzetiyle sofraları süslüyor.

Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, ilçede 65 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu söyledi. Bayat'ta üretilen sütlerin lezzetli olduğunu ifade eden Tekeş, "Peynir ve yoğurt üretimi yoğun olan bir ilçe. Kadınlar bunu üretmek istediklerini söylediler. Belediye Başkanı ile beraber bu işe koyulduk. Sağ olsun Valimiz Gökmen Çiçek de çok büyük destekte bulundu." dedi.

PEYNİR ÜRETİMİ KURSU VERİLDİ

Vali Çiçek öncülüğünde ilçede kurulan Kadın Kültür Evinde 7 kadına ‘peynir üretimi’ kursu verildiğini anımsatan Tekeş, "Şu an kadınlar üretiyor. Kendi mandıramızı da yapacağız. Bu şekilde daha uygun ortamda, katma değeri yüksek peynir üretilmiş olacak ve daha çok kazanmış olacaklar. Normal şartlarda fermente edilmeyen peynirin kilogramı 45-50 liradan satılıyor, burada fermente edilen peynirin piyasası 150 ile170 lira arası. Üretime yeni başladık ama şimdiden sipariş almaya başladık. Kredi kooperatiflerinden ciddi anlamda talep var" dedi.

Afyonkarahisar'da peynir satışı yapan birçok işyerinin, peynir siparişinde bulunduğunu aktaran Tekeş, Kocaeli'den, İstanbul'dan talep geldiğini belirterek, "Talebin yoğun olması yüzümüzü güldürdü. İnşallah bu proje başarıya ulaşır ve Bayat, kiliminden, mantarından sonra peyniriyle de anılmaya başlar” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur da tarihi Kurt İni Mağaras'ında peynirlerin fermante edildikten sonra satışa sunulduğunu vurgulayarak, "Bu peynirin lezzeti ile dünyada ilk 5-6 peynir arasına gireceğini düşünüyorum." dedi.

“GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİM YAPIYORUZ”

Bayat Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Kooperatifi Başkanı Dilek Ede ise kadınların artık peynir üretimine de başladığını belirtti. Aldıkları sütü kaynatıp peynir yaptıklarını ifade eden Ede, küçük tulumlara basılan peynirleri daha sonra mağaraya götürerek üzerlerine tarihlerini yazdıklarını anlattı.

Peynirlerin mağarada 6 ay fermente olduğunu dile getiren Ede, "Onun oluşmasını sağlıyoruz. Ondan sonra satışlarımız gerçekleşiyor. Biraz zahmetli iş. Sütü kaynatma aşaması var, daha sonra mayalıyoruz. Bu işi 7 kadınla yapıyoruz. Fabrikasyon değil, geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Eskiden olduğu gibi mağaralarda peynirlerimizi üretiyoruz. Peynirlerimize aşırı bir talep var. İnsanlar da çocuklarına doğal peynir yediriyor." diye konuştu.

(AA)

Uluslararası yemek kitabında Türkiye’yi “Tavuklu Akkız” temsil ettiUluslararası yemek kitabında Türkiye’yi “Tavuklu Akkız” temsil etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Uluslararası kitapta Türkiye’yi “Tavuklu Akkız” temsil ettiUluslararası kitapta Türkiye’yi “Tavuklu Akkız” temsil etti
Davet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifiDavet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifi
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

EDHO'da şok! final! Ünlü oyuncu veda etti!

EDHO'da şok! final! Ünlü oyuncu veda etti!

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Baklavanın yerini aldı! Gazianteplilerin ilk tercihi oldu

Baklavanın yerini aldı! Gazianteplilerin ilk tercihi oldu

Görenler mantıya benzetti! Afyonkarahisar’ın yöresel lezzeti tescillendi

Görenler mantıya benzetti! Afyonkarahisar’ın yöresel lezzeti tescillendi

Bildiğiniz helva tariflerini unutun! Küncülü helvası lezzet şöleni sunuyor

Bildiğiniz helva tariflerini unutun! Küncülü helvası lezzet şöleni sunuyor

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeli

Doğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeli

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçindeki gizli sos yeni sırrınız olacak

İçindeki gizli sos yeni sırrınız olacak

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.