Uluslararası yemek kitabında Türkiye’yi “Tavuklu Akkız” temsil etti

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etwinning proje grubu öğrencileri; İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman rehberliğinde, Kültürümüz Kimliğimizdir isimli uluslararası çok ortaklı bir etwinning projesi yürütüyor. Romanya, Polonya, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk, Slovenya, Fransa ve Türkiye’den; 24 öğretmen ve yaklaşık 249 öğrencinin yer aldığı proje kapsamında, turizm ve kültürel olguların işlenildiği öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan okulun İngilizce öğretmeni Meryem Hacıman, projenin amacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turizmin, dünya çapında büyüme ve istihdama katkıda bulunan önemli bir ekonomik faktör olduğunu hatırlatan Hacıyaman, “Dünya Turizm Örgütüne göre kültür turizminin, toplam turizm talebinin yüzde 37’sini karşıladığını öğrendiğimizde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizdeki durumu merak ettik. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 63’ünün Antalya ve İstanbul’u tercih ettiğini öğrendik. Tarihi ve arkeolojik eserler, özel günler, yemek kültürü, el sanatları, yöresel türküler, tarım, bitki örtüsü, hayvancılık, folklor gibi kültürel değerlerin ilçemiz ve bölgemizin kültür turizmi için büyük potansiyel oluşturduğunu tespit ettik. Kültürümüzün ve değerlerimizin tanıtılması noktasında bu proje aracılığı ile çocuklarımızın gözünden şehrimizin ve bölgemizin gizli kalmış güzelliklerini yöresel kültürümüzü, tarihi ve doğal güzelliklerimizi bir araya getirerek şehrimizi ve bölgemizi gezmek ve tanımak isteyenler için çocuklarımızın gözünden bir E-rehber oluşturmak ve ülke turizmine katkı sağlamak amacındayız.” dedi.