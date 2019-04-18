Tarihi Likya Yolu turizm için yüründü

Antalya Valiliğinin düzenlediği program kapsamında, Antalya Arkeoloji Müzesi önünde toplanan grup, otobüslerle Kemer'deki Ulupınar'a geldi. Burada düzenlenen törenin ardından, Vali Münir Karaloğlu önderliğindeki yürüyüş topluluğuna kamu görevlileri ve turizmcilerin de aralarında olduğu bin kişi katıldı.

Rehberler eşliğinde başlanan etkinlikte önce Yanartaş-Çıralı etabı yüründü. Toplam 13 kilometrelik parkur kapsamında, dağları tırmanarak Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyündeki Yanartaş'a ulaşıldı. Burada mola veren katalımcılar, binlerce yıldır yanan ateşte fotoğraf çektirdi, rehberlerden bilgi aldı, ney dinletisi gerçekleştirildi.

Çıralı sahiline ulaşan katılımcılar, öğle yemeğinin ardından Çıralı-Olimpos yolu yürüyüşüne başladı. Olimpos gezisiyle 13 kilometrelik parkurun tamamlanacağı belirtildi.

Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Turizm Haftası'nı bu sene farklı etkinliklerle kutlayarak Antalya'da yeni bir hava estirmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Antalya'da turizmi çeşitlendirme faaliyetlerinden birinin de doğa yürüyüşleri olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Antalya'nın sadece deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında çok önemli özellikleri ve değerleri içinde barındırdığını, bunları da çok fazla bilmediğimizi ve kullanmadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.