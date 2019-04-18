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Tarihi Likya Yolu turizm için yüründü

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SEYAHAT  | 18.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

Turizm Haftası kutlamaları kapsamında, tarihi Likya Yolu'nun Antalya'nın Kemer ilçesindeki 13 kilometrelik parkurunda yürüyüş gerçekleştirildi.

Tarihi Likya Yolu turizm için yüründü

Antalya Valiliğinin düzenlediği program kapsamında, Antalya Arkeoloji Müzesi önünde toplanan grup, otobüslerle Kemer'deki Ulupınar'a geldi. Burada düzenlenen törenin ardından, Vali Münir Karaloğlu önderliğindeki yürüyüş topluluğuna kamu görevlileri ve turizmcilerin de aralarında olduğu bin kişi katıldı.

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Rehberler eşliğinde başlanan etkinlikte önce Yanartaş-Çıralı etabı yüründü. Toplam 13 kilometrelik parkur kapsamında, dağları tırmanarak Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyündeki Yanartaş'a ulaşıldı. Burada mola veren katalımcılar, binlerce yıldır yanan ateşte fotoğraf çektirdi, rehberlerden bilgi aldı, ney dinletisi gerçekleştirildi.

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Çıralı sahiline ulaşan katılımcılar, öğle yemeğinin ardından Çıralı-Olimpos yolu yürüyüşüne başladı. Olimpos gezisiyle 13 kilometrelik parkurun tamamlanacağı belirtildi.

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Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Turizm Haftası'nı bu sene farklı etkinliklerle kutlayarak Antalya'da yeni bir hava estirmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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Antalya'da turizmi çeşitlendirme faaliyetlerinden birinin de doğa yürüyüşleri olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Antalya'nın sadece deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında çok önemli özellikleri ve değerleri içinde barındırdığını, bunları da çok fazla bilmediğimizi ve kullanmadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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Karaloğlu, "Likya Yolu, 540 kilometreye varan bir mesafe, üzerinde onlarca antik şehir ve antik tiyatronun bulunduğu muhteşem bir doğa. Artık insanlar tatile gediklerinde bir otelde 15 gün yiyip, içip, güneşlenip gitmek istemiyor." diye konuştu.

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Turistlerin artık, insanla kültürle doğayla astronomiyle buluşmak istediğine dikkati çeken Karaloğlu, artan nesli gelecekte sadece otellerde 15 gün tutamayacakları için imkanları iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

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"YOL YAŞAMIN ARACISIDIR"

Lyroboton Kome Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik de yolun insanları, toplumları ve kültürleri birbirine bağladığını, ortak çizgide buluşturduğunu söyledi.

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Çevik, yolun binlerce yıldır yaşamın ve kavuşmanın da ayrılmanın da aracısı olduğuna işaret etti.

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Likya Yolu'nun UNESCO tarafından onaylanması, yasal zemine oturtulması, Avrupa'daki benzeri rotalar gibi işaretlenmesini ve korunmasını istediklerini vurgulayan Çevik, "Umarız Likya Yolu çok daha büyük ve kapsamlı boyutlara ulaşır ve geçim yolu olur halkımıza." dedi.

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AA


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Anahtar Kelimeler:
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