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Tarihi maçta Avni Yıldırım, Canelo Alvarez'a yenildi

28.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Tarihi maçta Avni Yıldırım, Canelo Alvarez'a yenildi

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo lakaplı Meksikalı Saul Alvarez ile karşı karşıya geldi. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4. raunda çıkamayınca, Alvarez müsabakanın kazananı oldu. Meksikalı boksör bu galibiyetle WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu. Birçok ülkede canlı yayınlanan organizasyonda Avni Yıldırım 1 milyon Dolar'ın üzerinde kazanç elde ederken, Canelo ise 35 milyon Dolar kazandı.

WBA ve WBC unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Meksikalı Saul Alvarez'e yenildi. ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda düzenlenen organizasyonda ringe çıkan boksörlerin müsabakası, 3 raunt sürdü.

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29 yaşındaki Avni Yıldırım 4. raunda çıkamadı ve mağlup oldu. Böylelikle Alvarez, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.

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80 bin kişilik stadyumda salgın koşulları nedeniyle 18 bin biletli seyircinin izlediği boks karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlandı.

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Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon Dolar'ın üzerinde kazanç elde etti. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon Dolar elde etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA

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