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Tarihi seri için nefesler tutuldu! Galatasaray dünya rekoru kırabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 10:21
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Ligde bileği bükülmeyen Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başarırken tarihi bir rekora oldukça yakın. İşte detaylar...

Tarihi seri için nefesler tutuldu! Galatasaray dünya rekoru kırabilir

Çok zorlu hava ve saha şartlarında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Süper Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Sarı- Kırmızılılar şimdi gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.

HATAY VE GAZİANTEP'İ YENERSE...

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Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda 2 galibiyet daha alırsa, Avrupa'nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşmış olacak. Bu alanda mevcut rekor ise Benfica'ya ait.

REKOR 18 MAÇ

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Portekiz ekibi 11 Ocak 2019 ve 8 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 18 dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı. Şu anda sıralamada ikinci sırada bulunan Galatasaray eğer Hatayspor ve Gaziantep deplasmanlarından da 3 puanla ayrılırsa üst üste 19. dış saha galibiyetini alacak ve rekorun yeni sahibi olacak. Bu müthiş serisi 21 Ocak 2024'te 5-1'lik Trabzonspor galibiyeti ile başlamıştı.

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Süper Lig rekor son dakika galatasaray
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